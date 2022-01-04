العباني: «القوة القاهرة» مجرد مبرر لتأجيل الانتخابات

قال النائب محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن المفوضية العليا للانتخابات جهة فنية تشرف على الانتخابات وتعلن نتائجها وليست جهة تشريعية أو سياسية.

وأضاف العباني، في تصريحات صحفية، أن الإدعاء والقول إن قانون الانتخابات معيب لن يوقف تنفيذه بل يلزم الجميع بالعمل عليه.

وتابع العباني:” كنا ننتظر من المفوضية تحديد موعد إجراء الانتخابات، والقوة القاهرة مجرد مبرر للتأجيل”.

ولفت العباني، إلى أنه استجابة للشعب العظيم لابد من تحديد موعد الانتخابات وإجراءها”.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية، الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، وبحضور حوالي 80 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فأن جلسة اليوم خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة اليوم الإثنين، وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه بعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات المساء من هذا اليوم خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال وبذلك علقت الجلسة.