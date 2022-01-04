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اللافي يستقبل السفير الجزائري ويبحث معه آخر التطورات الليبية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، صباح اليوم الاثنين.

وأكد اللافي في الاجتماع على أهمية الموقف الجزائري المتضامن مع ليبيا خلال الأعوام السابقة، والجهود التي بذلتها الجزائر عبر المجتمع الدولي وعبر التواصل مع الأطراف الليبية، للوصول إلى تسوية تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا.

من جانبه، أكد شنين عمق العلاقات التي تربط البلدين وشعبيهما، مُبلّغاً تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومشدداً على الاستمرار في بذل الجهود المساهمة في تحقيق الاستقرار على الساحة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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