البرغوثي: حديث عماد السايح أمام البرلمان يبرئ النواب أمام الليبيين

تساءل عضو مجلس النواب حسن البرغوثي، عن الموانع التي تحججت المفوضية العليا للانتخابات بها لتأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر، التي مازالت قائمة؟، على حد قوله.

وأضاف البرغوثي، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب: ”لماذا لم تعمل المفوضية على استفتاء الدستور الذي استلمته من مجلس النواب منذ سنوات”.

وتابع:” لا يصح لأي بلد أن يكون مستقر دون دستور، ومجلس النواب لم يكن ضد الانتخابات”.

وشدد على ضرورة وجود قاعدة دستورية جديدة وإنهاء الخلافات والجدل بين الأطراف السياسية.

ولفت إلى أن المفوضية لم تنشر في تقريرها أي موانع أمنية أو لوجستية، فهل ما ورد في جهاز المخابرات والداخلية على علم به؟.

وأوضح أن كلام رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح يبرئ مجلس النواب أمام الليبيين بأنه أحد معرقلي إجراء الانتخابات.