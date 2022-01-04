القنصلية التونسية: ترحيل 22 مهاجراً تونسياً عبر معبر رأس اجدير

أفادت القنصلية التونسية لدى ليبيا، أنها أشرفت على ترحيل 22 شابًا تونسيًا كانوا موقوفين بمركز إيواء للمهاجرين غير النظاميين بطرابلس، نحو تونس عبر معبر رأس اجدير الحدودي.

وأضافت القنصلية عبر بيان لها على حسابها في الفيس بوك اليوم الاثنين، أن الشبان تم إيقافهم أثناء مشاركتهم في رحلة هجرة سرّية نحو السواحل الإيطالية، انطلاقاً من السواحل التونسية في 20 من ديسمبر الماضي، حيث تم إيداعهم بمركز إيواء الهجرة غير الشرعية بطريق السكة بطرابلس.

وأشارت القنصلية إلى أنها تابعت وضعية الموقوفين قبل أن تنجح جهودها في ترحيلهم بالتنسيق مع إدارة المركز، حيث أتمت كافة الإجراءات الضرورية اللازمة لإعادتهم لوطنهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية