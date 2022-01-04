عبد المولى: المفوضية وضعت نفسها «طرفًا» في العملية الانتخابية

قال النائب عبد النبي عبد المولى، عضو مجلس النواب، إن المفوضية العليا للانتخابات وضعت نفسها كطرف في الانتخابات والذين تم إقصاؤهم من طرف واحد.

وأضاف عبد المولى، في تصريحات صحفية، أن المفوضية استأنفت ضد شخص واحد من منطقة بعينها.

وتابع عبد المولى:” كان على المفوضية ألا تلجأ للقضاء وتترك الطعن للمتضررين”.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية، أمس الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، وبحضور حوالي 80 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فأن الجلسة خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة أمس الإثنين، وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه بعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات مساء أمس، خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال وبذلك علقت الجلسة.