ستيفاني تلتقي الرئاسي وتجدد التزامها بدعم المصالحة

شدد المجلس الرئاسي على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان المجلس.

من جانبها جددت وليامز التزام الأمم المتحدة بتوفير كل الدعم اللازم للشعب الليبي، والسلطات المعنية في تحقيق الأهداف المهمة المتعلقة بمعالجة المختنقات الحالية، والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة.

جدير بالذكر أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز كثفت لقاءاتها الدبلوماسية مع الأطراف الليبية، للدفع بالعملية السياسية وجهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

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