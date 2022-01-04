تنتوش: لابد من تشكيل لجنة لكشف حقيقة الأرقام الوطنية المزورة

شدد النائب عمر تنتوش، عضو مجلس النواب، على ضرورة تكليف لجنة برلمانية لكشف حقيقة الأرقام الوطنية المزورة.

وقال النائب عمر تنتوش، في تصريحات صحفية:” نسمع عن الأرقام الوطنية المزورة منذ 2013. دون جدوى”.

وتابع تنتوش:” يجب تكليف لجنة من نائبين أو ثلاثة للتعرف على هذا الإدعاء والتواصل مع إدارة السجل المدني”.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية، أمس الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، وبحضور حوالي 80 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فأن الجلسة خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة أمس الإثنين، وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه بعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات مساء أمس، خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال وبذلك علقت الجلسة.