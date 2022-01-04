العيساوي: تم تحديد موعد 24 ديسمبر لوضع المفوضية في المحرقة

أكد النائب علي العيساوي، عضو مجلس النواب، أن المفوضية العليا للانتخابات وضعت في محرقة بعد تحديد موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات مع العلم بأنها لن تستطيع إنجازها.

وقال النائب علي العيساوي، في تصريحات صحفية، إن المفوضية وضعت في محرقة، وهي لم تحدد 24 ديسمبر، وكنا نعرف أنه تاريخ سياسي، وأن الانتخابات لن تنفذ”.

وتابع العيساوي:” على عماد السايح رئيس المفوضية أن يذكر أي أموال تحصل عليها من الخارج، مشددا على ضرورة رفضه مقابلة السايح للسفراء وتدخلهم في العملية الانتخابية.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية، أمس الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، وبحضور حوالي 80 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فأن الجلسة خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة أمس الإثنين، وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه بعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات مساء أمس، خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال وبذلك علقت الجلسة.