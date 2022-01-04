عبد المالك: نحتاج إلى حكومة تسيطر على كامل ليبيا قبل الانتخابات

قال النائب فرج عبد المالك، عضو مجلس النواب، إن القوة القاهرة موجودة في ليبيا بالكامل.

وأضاف عبد المالك، في تصريحات صحفية:” نحتاج قبل الانتخابات إلى حكومة تسيطر على كامل ليبيا، خاصة في ظل انتشار السلاح”.

وتساءل عبد المالك:” ما هي الأموال التي تلقتها المفوضية العليا للانتخابات، وكم عدد أعضاء المفوضية ولماذا لم يتم استكمالها؟”.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية، أمس الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، وبحضور حوالي 80 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فأن الجلسة خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة أمس الإثنين، وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه بعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات مساء أمس، خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال وبذلك علقت الجلسة.