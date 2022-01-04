أوحيدة: هل نستطيع الآن العودة إلى ما قبل الطعون لتصحيح المسار؟

قال النائب جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب:” كان على المفوضية العليا للانتخابات عندما وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة جدا أن تتوقف وتتواصل مع جهات الاختصاص”.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية:” كان على المفوضية أن تقوم بتمحيص دقيق لمترشحي الرئاسة والبرلمان وليس بطريقة عشوائية”.

وتابع أوحيدة:” نحن أمام واقع مرير وقوة قاهرة، هل نستطيع الآن أن نعود إلى فترة ما قبل الطعون لتصحيح المسار؟”.

ولفت أوحيدة، إلى أنه لم تتوفر لدينا حكومة قادرة على تأمين البلاد وكانت جزء من المشكلة.

وشدد على أن الليبيين يحتاجون إلى التعامل مع خارطة طريق جديدة كليا وسلطة تنفيذية للمساعدة في العملية الانتخابية القادمة.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية، أمس الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، وبحضور حوالي 80 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فأن الجلسة خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة أمس الإثنين، وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه بعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات مساء أمس، خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال وبذلك علقت الجلسة.