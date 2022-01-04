«الشعاب»: مجلس مفوضية الانتخابات يغادر طبرق بعد استكمال احاطتهم أمام النواب

أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبد الحكيم الشعاب، أن “أعضاء مجلس إدارة المفوضية سوف يغادرون طبرق، الثلاثاء، بعد استكمال احاطتهم أمام مجلس النواب”.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر برلماني، في تصريحات صحفية، أن “رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري علق الجلسة، ولم يعلن عن جلسة الثلاثاء”.

تجدر الإشارة إلى أن “مجلس النواب، عقد الإثنين، جلسة استمع خلالها إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بعد الاطلاع على المعلومات الواردة للمجلس بالتقارير الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية الصادرة في 7 ديسمبر 2021، وجهاز المخابرات العامة، الصادر في 2 ديسمبر 2021”.

ومن جانبها قالت عضوة مجلس النواب، سارة السويح، إن “المجلس طالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتشاور مع الجهات التنفيذية المسؤولة عن إجراء الانتخابات وإحالة تقريرها للمجلس للتنسيق في تحديد موعد جديد للانتخابات بعد تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021”.