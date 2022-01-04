إتهامات للإتحاد الأوروبي بانتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بملف المهاجرين

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته مجلة “ميديا إنديا غروب” الهندية إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الوفيات في صفوف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن شهر ديسمبر من العام 2021 شهد ارتفاعا قياسيا في أعداد هؤلاء في وقت التزم فيه الاتحاد الأوروبي بالصمت المطبق بعد أن عزلت دوله أنفسها عن الكوارث الإنسانية التي تحدث على أعتابها بسبب البيروقراطية في حكوماتها.

وأكد التقرير إن دول الاتحاد الأوروبي متواطئة بعد أن خفضت بشكل حاد عمليات البحث والإنقاذ وأنهتها بشكل تام لاحقا فضلا عن تسليح وتمويل خفر السواحل الليبيين ليكون بمثابة الرقيب واعتقال المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى الأراضي الليبية حيث مراكز الاحتجاز والتعذيب فيها.

وأرجع التقرير هذه السياسية الأوروبية لوصول اليمين المتطرف إلى السلطة في حكوماتها مشددا على وجوب عدم التقليل من قيمة حياة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين لا لشيء سوى أنهم ليسوا مواطنين أوروبيين من خلال احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ترجمة المرصد – خاص

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