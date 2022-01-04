امغيب: متى يستطيع السايح إجراء الانتخابات؟

قال النائب سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات تحدث عن المعرقلين دون أن يتطرق للحكومة التي كانت أول مهامها التهيئة للانتخابات.

وأضاف امغيب، في تصريحات صحفية، أن المفوضية وقعت في فخ وأوقعت البرلمان معها بإعلانها القدرة على إجراء الانتخابات.

وتابع امغيب:” الأولى أن يقول السايح إن الانتخابات متعذرة بسبب الوجود الأجنبي في ليبيا ويرفع الحرج عنا وعنه”.

وأشار امغيب، إلى أن السايح لا يريد إلى هذه اللحظة أن يعلن تأجيل الانتخابات ويريد إلقاء كرة اللهب على مجلس النواب.

ولفت امغيب، إلى أن السايح ربط إجراء الانتخابات بأن يرفع مجلس النواب القوة القاهرة، والمجلس عاجز حتى عن الخروج من هذه القاعة”.

وشدد امغيب، على أن السايح أثبت بوضوح أنه لا يريد إجراء الانتخابات وأن المفوضية كانت السبب في عرقلتها.

وأوضح امغيب، أن الحل الآن خروج الجميع من المشهد وأولهم المفوضية التي تعتبر ناقصة لعدم وجود عضو من برقة.

واستطردت امغيب:” سؤالي المباشر إلى السايح هو متى يستطيع إجراء الانتخابات؟”.

وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الرسمية، أمس الإثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، وبحضور حوالي 80 نائباً.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فأن الجلسة خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديداً لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة أمس الإثنين، وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه بعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات مساء أمس، خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترح جديد لمجلس النواب في أقرب الآجال وبذلك علقت الجلسة.