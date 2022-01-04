طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 04 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 4 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة الطقس يميل للاعتدال على اغلب المناطق،ومن المتوقع ان تتأثر مناطق الشمال الغربي بتقلبات جوية بداية

من مساء الخميس.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الخميس مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر .

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16-20) مْ وتسجل انخفاض بداية من يوم الخميس .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا , واحتمال تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلي جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا علي بعض المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-20) مْ وتسجل انخفاض يوم الخميس.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: متغيرة الاتجاه الى جنوبية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18 – 21) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 21) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10)