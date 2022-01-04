الارصاد: تقلبات جوية قادمة مصحوبة بامطار وانخفاض تدريجي للحرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 04/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز يميل الطقس للاعتدال علي اغلب مناطق ليبيا حيث تسجل درجات الحرارة القصوى مابين ( 18 – 21 ) مْ ، ولاتتجاوز ( 15 ) مْ على مرتفعات الجبل الشرقية ،مع إحتمال تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر .

ومن المتوقع بحسب التقرير. أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الخميس بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض تدريجى في درجات الحرارة و تكاثر للسحب يتخللها أمطار خفيفة وتكون الفرصة افضل للامطار بإذن الله مع بداية الاسبوع القادم. والله أعلم .

