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الارصاد: تقلبات جوية قادمة مصحوبة بامطار وانخفاض تدريجي للحرارة على هذه المناطق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 04/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز يميل الطقس للاعتدال علي اغلب مناطق ليبيا حيث تسجل درجات الحرارة القصوى مابين ( 18 – 21 ) مْ ، ولاتتجاوز ( 15 ) مْ على مرتفعات الجبل الشرقية ،مع إحتمال تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر  .

ومن المتوقع بحسب التقرير. أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الخميس بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض تدريجى في درجات الحرارة و تكاثر للسحب يتخللها أمطار خفيفة وتكون الفرصة افضل للامطار بإذن الله مع بداية الاسبوع القادم. والله أعلم .
  

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