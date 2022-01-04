الزنتوتي: يجب على كل الفبرايريين أخذ الحيطة والحذر

طالب عبدالمجيد الزنتوتي عضو المؤتمر الوطني العام سابقا، كل من أسماهم بـ«الفبرايريين»، بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وقال الزنتوتي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يجب على كل الفبرايريين اخذ الحيطة والحذر لأن المعوقين والفاسدين فقط من النظام السابق”، على حد وصفه.

وأضاف “لا نعمم ليس العقلاء منهم، فإن هؤلاء المفتنين والذين يحلمون بعودة عقارب الساعة للوراء وللقضاء على فبراير لا ينامون ليل نهار بزرع الفتنة عن طريق الحرب الإعلامية بالقنوات التليفزيونية والفيس وتويتر. احذروا”.