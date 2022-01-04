ضبط تشادي يسرق الأسلاك الكهربائية من أحد مساجد بنغازي

العنوان – بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ألقى القبض على شخص تشادي الجنسية قام بسرقة أسلاك كهربائية من مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني.

وأوضحت المديرية أن عناصر التحريات العامة اشتبهوا في شخص مترجلًا ويحمل كيسًا كبيرًا بجانب مسجد بيعة الرضوان في منطقة السلماني.

وأضافت المديرية أنه على الفور تم ضبطه وتبين أن الكيس به أسلاك كهربائية نحاسية حيث تم الانتقال به إلى القسم.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه بالإستدلال معه تبين أنه تشادي الجنسية واعترف بسرقة الأسلاك النحاسية من المسجد لغرض بيعها بمحلات الخردة كما ضُبط بحوزته سلاح أبيض.

وأشارت المديرية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.