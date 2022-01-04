إنيرجي كابيتال: النهر الصناعي في ليبيا أفضل مثال على استغلال ثروات النفط لتنويع الاقتصاد

ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته شبكة “إنيرجي كابيتال آند باور” الاقتصادية الإفريقية الناطقة بالإنجليزية الضوء على سبل تعزيز جوانب الاقتصاد في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى الانتعاش الاقتصادي النسبي الذي شهدته ليبيا خلال العام 2021 المؤمل أن يستمر خلال العام الحالي بعد توحيد السلطة التنفيذية في البلاد عبر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ووقف إطلاق النار وعوامل مساعدة أخرى.

وشدد التقرير على وجوب استئناف ليبيا لأنشطتها في قطاع الطاقة وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنشيط قطاعات الاقتصاد الفرعية رغم اعتمادها بشكل أساسي على عائدات القطاع النفطي الذي يمثل 95% من الجانب التصديري و60% من إجمالي الأرباح المحلية.

وأضاف التقرير إن إمكانيات ليبيا للتنويع الاقتصادي يجب أن تعتمد على الدور الذي تلعبه القطاعات الفرعية الإستراتيجية الأخرى بما في ذلك الزراعة والصناعة من خلال إعادة ضخ رأس المال الحرج المكتسب من صادرات النفط في قطاعات ناشئة لتمكين البلاد من أن تضع نفسها كقوة اقتصادية.

ووفقا للتقرير تمثل الزراعة ثاني أكبر قطاع في ليبيا رغم اقتصار الأنشطة على المناطق الخضراء في شمال البلاد فيما أدى الاستثمار في المشاريع الكبيرة وتطويرها إلى توسيع هذا القطاع بشكل كبير مع ضمان تطوير المشاريع واسعة النطاق مثل واحة الكفرة وغيرها.

وتابع التقرير إن هذا الأمر يوضح الكيفية التي يمكن للبلدان من خلالها استخدام الإيرادات من قطاع واحد لتوسيع نطاق القطاعات الأخرى وبالتالي تعزيز التنويع الاقتصادي متطرقا في ذات الوقت إلى مشروع النهر الصناعي الذي تم إنشاؤه في عهد العقيد الراحل القذافي.

وبين التقرير أن هذا المشروع يمثل واحدا من أفضل الأمثلة على إعادة ضخ رأس المال النفطي في أكبر شبكة خطوط أنابيب تحت الأرض وأعظم مشروع للري في العالم بعد أن ساهمت حملات التنقيب عن النفط الخام في اكتشاف كميات كبيرة من المياه الأحفورية الصالحة للشرب.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع عالج النقص الهائل في المياه في البلاد إذ تسقط الأمطار فقط على ما يقرب من 5% من سطح الأرض فيها فضلا عن خلقه فرصا جديدة لكل من عامة السكان وقطاع الزراعة بعد أن مولت ليبيا المشروع بأكمله من دون أي مساعدة دولية أو قروض من البنك الدولي.

وأوضح التقرير إن الحكومة إبان عهد العقيد الراحل القذافي استفادت من عائدات النفط لتطوير شبكة أنابيب بقيمة 36 مليار دولار ومن خلال نظام الري تمكنت ليبيا من توسيع الزراعة من المناطق الساحلية الخضراء إلى البلاد بأكملها ما أدى إلى تقليص مساحة التصحر وتسريع الإنتاج.

وتابع التقرير إن العام 2020 شهد بناء مزرعة مائية بهدف زيادة الإنتاج والتنويع الاقتصادي من خلال زراعة نباتات من دون تربة باستخدام المغذيات المعدنية فقط بهدف توفير الحل المطلوب بشدة للأمن الغذائي المحلي وتعزيز قطاع الزراعة بأكمله من خلال خلق فرص زراعية في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف التقرير إن إن زيادة الاستثمار في المشاريع داخل قطاع الزراعة يمكن ليبيا من تعزيز التنويع والنمو الاقتصاديان بشكل عام في وقت يجب فيه أيضا الالتفات للفرص الماثلة في قطاع الصناعة إذ تسعى الدولة إلى الحد من الاعتماد على النفط رغم الصراع الذي أدى إلى تأخير التقدم.

وأكد التقرير أن التطورات الصناعية بدأت في التوسع حاليا إذ توجد المصانع في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي ويتكون إنتاجها بشكل أساسي من المواد الغذائية والإسمنت والمنسوجات في وقت يتوقع فيه أن يشهد القطاع الصناعي اتجاها تصاعديا مع استئناف أنشطة حقول النفط والمصافي.

وأضاف التقرير إن انطلاق إنتاج البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالنفط ممكن إذ من المتوقع أن يتم من خلال إعطاء الأولوية للتكامل القطاعي في جميع أنحاء البلاد تمكين الأخيرة من أن تنوع اقتصادها بشكل أساسي مع تسريع النمو الاقتصادي.

وتحدث التقرير عن إمكانية استغلال السياحة لتنويع الاقتصاد بعد أن تسببت سنوات الصراع والعقوبات في ترك هذا القطاع إلى حد كبير ما يعني إن المطلوب الآن هو إعادة توجيه التركيز على تطوير البنية التحتية له بضمنها الفنادق والمجمعات السياحية والمناطق الساحلية لتحقيق انتعاش عالي الإمكانات.

وأضاف التقرير أنه ومن من الناحية الإستراتيجية يمكن أن تكون ليبيا وجهة سياحية رئيسية إذا استمر الاستقرار السياسي وأن يكون قطاع السياحة والخدمات محرا رئيسيا في التنويع الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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