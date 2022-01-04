الأمم المتحدة تؤكد الحاجة لتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي

جددت الأمم المتحدة التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.

وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في سلسلة تغريدات لهت بموقع “تويتر” أنها وفي إطار مشاوراتها المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، التقيتُ أمس الاثنين بصحبة الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا، بممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير وذلك في مقر البعثة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مقترحات القوى الوطنية من أجل التغيير حول إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالانتخابات النيابية.

وبينت وليامز أن الأمم المتحدة جددت التأكيد على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.