ترحيل 22 تونسيًا من ليبيا إلى بلادهم بعد محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية إلى إيطاليا

ليبيا – رحلت تونس 22 من رعاياها الموقوفين بمركز لمكافحة الهجرة غير الشرعية في طريق السكة بالعاصمة طرابلس إلى بلادهم.

بيان صحفي صادر عن القنصلية التونسية في العاصمة طرابلس تابعته صحيفة المرصد أشار إلى إشراف مصالحها على عملية الترحيل عبر معبر راس جدير الحدودي بعد أن تم إيقافهم أثناء مشاركتهم في رحلة هجرة سرية نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل تونس.

وأضاف البيان إن عملية إيداعهم لدى المركز المذكور امتدت من الـ20 من ديسمبر الماضي وحتى الـ3 من يناير الجاري فيما تابعت مصالح القنصلية التونسية في العاصمة طرابلس أوضاعهم خلال فترة الإيداع بالتنسيق مع إدارة المركز إلى حين إتمام جميع الإجراءات الضرورية المتعلقة بعملية إعادتهم لبلادهم.

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