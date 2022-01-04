أبرزها الجانب الأمني..اقعيم يبحث مع وفد أعيان التبو والقطرون الأوضاع المعيشية في مناطقهم

العنوان – بنغازي

استعرض وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم مع وفد أعيان ومشايخ وشباب قبائل التبو والقطرون الأوضاع المعيشية والخدمية بمناطقهم أبرزها الجانب الأمني.

وقال اقعيم إن وزارة الداخلية ستسعى بمختلف مكوناتها وأجهزتها الأمنية لبسط هيبة الدولة وملاحقة خلايا المجرمين ومهرّبي البشر والممنوعات التي تنشط بالمنطقة الجنوبية.

وبحث وكيل الوزارة مع وفد المشايخ والأعيان بحضور رئيس مصلحة الجوازات بنغازي عميد مفتاح بوخريص إجراءات استخراج مُستند جواز السفر.

وأكد اقعيم تواصله مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء يوسف عبدالله مُراد، لحلحلة العراقيل والمشاكل التي تواجه عمل المصلحة بمناطق الجنوب.

سعياً لضمان حصول أهالي المنطقة الجنوبية على هذا المستند الذي يعدّ من أبسط حقوقهم دون وأشاد الوكيل بالدور الكبير والوطنية العالية التي أبداها أبناء قبائل التبو في مكافحة الإرهاب ، مُتعهدًا بدعم المكونات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمُدن ومناطق جنوب البلاد.

من جهتهم، ثمّن وفد المشايخ والأعيان مجهودات وزارة الداخلية في بسط الأمن ومحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وكافة الظواهر السلبية.