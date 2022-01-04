تونس تحبط عملية تهريب أدوية إلى ليبيا

ليبيا – كشفت الحكومة التونسية عن تمكن عناصر تفتيش المسافرين في رأس جدير الحدودي مع ليبيا من إحباط محاولة تهريب 411 علبة دواء مختلفة الأنواع.

بيان صادر عن الحكومة التونسية اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى احتواء هذه العلب على 7740 حبة دواء مشيرًا إلى أنها كانت مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيأ تحت الهيكل الخلفي لسيارة تحمل لوحة أرقام تونسية ويقودها تونسي كان يستعد للمغادرة نحو ليبيا.

وأضاف البيان إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك مشيرًا إلى أن عملية الإحباط تأتي في إطار مكافحة تهريب الأدوية عبر المعابر البرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية