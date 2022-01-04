“الأرصاد” تتوقع اعتدال الطقس على غالبية مناطق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الثلاثاء.

وكشف المركز أن طقس يميل للاعتدال على غالبية المناطق، بينما من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بتقلبات جوية بداية من مساء الخميس، وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس جدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الخميس مع احتمال بسيط لهطول زخات خفيفة من الأمطار .

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16-20) مْ وتسجل انخفاضًا، بداية من يوم الخميس.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا, واحتمال تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلي جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14-20) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الخميس.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه الى جنوبية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 21) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18- 21) مْ .

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