طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يكون الوضع الجوي السائد والمتوقع معتدلا على على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى تسجل مابين (18 – 21) مْ ، ولاتتجاوز (15) مْ على مرتفعات الجبل الشرقية.

ورجح المركز الوطني للأرصاد الجوية احتمال تكّون ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الخميس بتقلبات جوية مصحوبة بإنخفاض تدريجى في درجات الحرارة و تكاثر للسحب يتخللها أمطار خفيفة وتكون الفرصة أفضل للأمطار مع بداية الأسبوع القادم.