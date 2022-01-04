الشروع بالمرحلة الثانية من حملة إزالة التجاوزات على مسارات النهر الصناعي

ليبيا – شرع فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة العمليات الأمنية بمرحلة ثانية من حملة لإزالة التوصيلات غير القانونية من مسارات النهر الصناعي.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الحملة التي جاءت بناء على تعليمات النائب العام امتدت من مدينة غريان وصولا لمدينة الأصابعة والقواليش وتضمنت إزالة كافة التوصيلات غير القانونية.

وتابع البيان إن الحملة شملت إغلاق مجمعات المياه التي يتم تعبئتها بطرق غير قانونية من مسارات نقل المياه على أن تستمر لتشمل كافة مناطق الجبل الغربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية