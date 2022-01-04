“مكافحة الأمراض” يسجل 651 إصابة و13 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، 651 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5,669 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 604؛ سُجّل شفاء 516 حالة، إلى جانب تسجيل 13 حالة وفاة على مستوى البلاد، تسع منها بالمنطقة الغربية، وأربع بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 11,5% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 390,935، منها 7,149 نشطة، إضافة إلى تعافي 378,046 حالة، ووفاة 5,740 حالات، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,882,229 شخصًا، منهم 861,094 تلقوا الجرعة الثانية.

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