صالح افحيمة: السبب الحقيقي لفشل الانتخابات هو ترشح بعض الشخصيات

رفض عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، تحميل مجلس النواب مسؤولية فشل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال “افحيمة”، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن خير دليل على ذلك “جدية الجميع في التعامل مع هذا الاستحقاق، وبخوض رئيس البرلمان عقيلة صالح، وعدد من النواب للسباق الذي لم يكتمل”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب تحمل مسؤوليته، وأصدر القوانين المنظمة لهذا الاستحقاق بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في الوصول إلى قاعدة دستورية لتنظيم العملية الانتخابية”.

وفي رده على الانتقادات التي وُجهت لتلك القوانين ووصفها البعض بـ”المعيبة”، قال «أفيحمة» إنه “لا توجد قوانين بشرية كاملة، وأياً كان حجم القصور بها فهي بالتأكيد لم تكن العائق، الذي منع المفوضية من استكمال مراحل العملية الانتخابية”.

وتابع: “نعم المفوضية الوطنية للانتخابات أصدرت بيانا، ألمحت فيه إلى حدوث قصور تشريعي، لكن هذا الأمر لم تتطرق إليه في تقريرها، الذي قدمته لمجلس النواب في جلسته الأخيرة، مما يعني أن بيانها الأول كان للاستهلاك الإعلامي”.

وأوضح «أفحيمة» أن “السبب الحقيقي لفشل الانتخابات، يتمثل في ترشح بعض الشخصيات، التي يرى البعض في الداخل والخارج، أن فوزها برئاسة ليبيا سيتعارض مع مصالحهم في البلاد”.