أبوسبيحه يرد على رئيس المفوضية ويؤكد: يتلاعب بمشاعر الليبيين

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

04 January, 2022

رد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبو سبيحة على العديد من النقاط التي أوردها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال إحاطته أمام مجلس النواب معتبرا أن رئيس المفوضية يتلاعب بمشاعر الليبيين وكأنهم لا يفقهون في القانون أو المسائل السياسية.

وانتقد بوسبيحة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية حديث السايح أن أحكام القانون قوة قاهرة معتبرا أن هذا فقه جديد في القانون ابتدعه السائح مؤكدا أنه افتراء.

وشدد أبو سبيحه على أن رئيس المفوضية لم يفصح عن القوة القاهرة الحقيقية التي منعته من الاستمرار في العملية الانتخابية والتي تمثلت في دخول سيف الإسلام في العملية الانتخابية وشخصيات أخرى لا ترغب دول أجنبية في دخولها العملية الانتخابية وهو ما كان يجب أن يعلن عنه رئيس المفوضية صراحة

وأشار بوسبيحة إلى أن حديث رئيس المفوضية عن عدم تسديد الرسوم القضائية المتعلقة بمرحلة الطعون فائلا إن هذا ليس من اختصاص المفوضية وإنما اختصاص المحكمة المعنية بجباية الرسوم.

وعلق بوسبيحه على حديث السائح عن تضارب الأحكام القضائية بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية قائلا: ليس هناك تضارب في الأحكام وإنما تمت جميعها في المواعيد المحددة ووفقا لقانون انتخاب الرئيس.

ونفى بوسبيحه ما قاله رئيس المفوضية من أن أحكام الاستئناف صدرت بعد انتهاء المدة المحددة لها قائلا إنه في 5 ديسمبر كانت جميع الأحكام قد صدرت بشأن الطعون الاستئنافية.

وعلق بوسبيحة على حديث رئيس المفوضية عن أن الاستئناف المقدم من المفوضية ضد غالبية الأحكام رفض شكلا ورد عليه بالقول إن القانون حدد إجراءات معينة لرفع القضايا وإذا لم تلتزم بها المفوضية فإنها مقصرة لذلك تم رفض الاستئنافات المقدمة منها.

ولفت ابوسبيحة إلى أنه لا يجوز لرئيس المفوضية الاستناد في وقف العملية الانتخابية إلى حكم محكمة مصراتة القاضي بوقف اغتماد القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الذي صدر في 18 ديسمبر فيما أوقف السايح إجراءات العملية الانتخابية في 6 ديسمبر أي قبلها بـ12 يوم

ولفت بوسبيحة إلى أن كل ما ورد في إفادة السايح باطل ولا أساس لها من القانون ويفترض أن تطاله العقوبات القانونية لأنه عرقل تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم كما طعن في الأجهزة القضائية

وشدد بوسبيحة أن أي استبعاد لشخصية دخلت السباق الانتخابي بحكم قضائي يعد مخالفة لقانوني الانتخابات رقم 1 و2 لسنة 2021 وأيضا مخالفة لمخرجات حوار جنيف الذي يقوم أساسا على المصالحة الوطنية التي لا تتحقق إلا بتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات وعدم استبعاد أي فئة من المشاركة في العملية الانتخابية.

وأشار بوسبيحة إلى أن المظاهرات التي خرجت في طبرق بالتزامن مع عقد جلسة مجلس النواب تطالب بإجراء الانتخابات في أقرب وقت داعيا مجلس النواب إلى تلبية طلبات الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في أسرع وقت وعدم إدخال البلاد في مراحل انتقالية جديدة