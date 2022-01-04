إدارة النهر الصناعي: إزالة التوصيلات غير الشرعية والمباني والعوائق في منطقة الأصابعة

العنوان – الأصابعة

أكد جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي استمرار أعمال إزالة التوصيلات غير الشرعية وإزالة المباني والعوائق.

وأوضح الجهاز أنه تمت إزالة التوصيلات والمباني على مسار أبوزيان الرحيبات الطريق الخدمي وحرم المسار داخل منطقة الاصابعة.

وأضاف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر أنه تم أيضًا إزالة العائق أمام المقاول (شركة النهر) لاستكمال محطة العمود بغريان التي توقف بها العمل منذ عام 2011 بسبب اعتراض أحد المواطنين بدون وجه حق وحرّم المقاول شركة النهر من استكمال العمل لمدة فاقت العشر سنوات.

وذكر الجهاز أنه تم إخضاع المواطن لسلطة الدولة والقانون وأزيلت العوائق أمام المقاول وله كامل الحرية منذ هذه اللحظة لاستكمال العمل دون شروط أو ابتزاز من قِبل الخارجين عن القانون .