“الدبيبة” يكلف “الغويل” بمهام وزارة الثقافة

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قرارًا بتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل وزيرًا للثقافة بالإضافة إلى مهام عمله الأساسية.

وبموجب هذا القرار، سيتولى الغويل مهام الوزير مبروكة توغي وزيرة الثقافة الموقوفة عن العمل، ويسري تنفيذ القرار اعتبارًا من أمس الاثنين وذلك حتى إشعار آخر.

وتم الإفراج عن الوزيرة، الأحد، بعد حبسها احتياطياً قبل يومين، بأوامر من النائب العام، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بضلوعها في جرائم فساد مالي.

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