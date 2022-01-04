بلومبرغ الأميركية: نتوقع انخفاض الإنتاج الليبي من النفط إلى أدنى مستوى

أكدت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تتوقَّع أن ينخفض ​​إنتاجها النفطي بمقدار 200 ألف برميل أخرى يومياً خلال الأسبوع المقبل”.

بلومبرغ وفي تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، أوضحت أن توقع انخفاض النفط في ليبيا يأتي إلى جانب الإمدادات المفقودة من إغلاق حقل الشرارة، وهو ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج الإجمالي إلى حوالي 700 ألف برميل يومياً”.

وأضافت الوكالة، أن النفط ارتفع مع تشديد المعروض الليبي قبل اجتماع “أوبك+” يوم الثلاثاء لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر فبراير”.

وعقبت أنه “من المتوقَّع أن ينخفض ​​الإنتاج الليبي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، إذ يحاول العمال إصلاح خط أنابيب تالف بعد أقل من أسبوعين من إغلاق الميليشيات لأكبر حقل لها”.