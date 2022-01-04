الجدال لـ«بوابة إفريقيا»: السبب وراء تعطيل الانتخابات هو التدخل الأجنبي

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

04 January, 2022

أرجع أستاذ التاريخ السياسي بالجامعات الليبية المختار الجدال، السبب وراء تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقرر في 24 ديسمبر 2021، هو التدخل الأجنبي.

وقال الجدال في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” رداً على قراءته لجلسة استماع البرلمان لرئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، “جلسة أمس يمكن وصفها بأبكم يتحدث وأصم يستمع، فالمفوضية لم تكشف صراحة عن القوة القاهرة الحقيقية التي عطلت الاستحقاق الانتخابي.. والبرلمان قذف الكرة من جديد للمفوضية، والسبب الحقيقي للتعطيل التدخل الأجنبي وهو الموضوع الذي لم يتطرق له البرلمان والمفوضية”.