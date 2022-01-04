الصور يحذر من خطورة انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين المواشي

العنوان – طرابس

حذر النائب العام المستشار الصديق الصور، من خطورة انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين المواشي.

ونبه الصور خلال اجتماع موسع من اكتساب عدواه بين البشر عن طريق وخزات البعوض أو ملامسة دم وأنسجة المواشي المصابة.

وأكد أن تحقيقات النيابة العامة حددت مكمن المشكلة، ودللت المعلومات على قصور عمل الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بحماية المسالك الحدودية.

وأشار إلى أن هذا القصور سهل إدخال المواشي من دول الجوار إلى البلاد دون الحصول على الأذونات اللازمة لاستيراد الحيوانات وخضوعها لإجراءات الحجر البيطري وتنفيذ مسوحات الرصد الوبائي للأمراض الحيوانية.

وأوضح أن عدم التزام الموظفين المعنيين بحماية الحدود، وعدم تقدير من يعمل منهم في العمق الليبي للمشكلة القائمة وأبعادها، أدى إلى تفاقمها وحد من فاعلية عمل عناصر المركز الوطني للصحة الحيوانية في مجال تنفيذ خطط الترصد والمسح خلال أوقات ملائمة تسمح باستئصال الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة.

وأضاف أن إجراءات النيابة العامة في حد ذاتها غير كافية لمجابهة التفشي بعد تجاوز عدد الحالات المستوى المتوقع.

وشدد على ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة كافة بالمهام المسندة، نظرًا لخطورة مرض حمى الوادي المتصدع على الصحة العامة بوصفه من الأمراض المشتركة.

وتم التأكيد على ضرورة استعجال تنفيذ تدابير مكافحة نواقل مرض حمى الوادي المتصدع وإجراء المسح الكاشف عنه وتعزيز إجراءات الحجر البيطري، وإعطاء اللقاحات للمواشي، ومباشرة الجهات الضبطية لإجراءات الاستدلال في مواجهة كل من يثبت مخالفته للتشريعات ذات العلاقة.