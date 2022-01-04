إدارة النهر الصناعي تستكمل العمل في محطة “العمود” بغريان

يواصل جهاز إدارة وتنفيذ مشروع جهاز النهر الصناعي أعمال إزالة التوصيلات غير القانونية والتعامل مع المباني والعوائق على مسار ابوزيان الرحيبات الطريق الخدمي وحرم المسار داخل منطقة الأصابعة.

وشهد اليوم إزالة العائق الذي كان يعيق المقاول “شركة النهر” عن استكمال محطة العمود بغريان، والتي توقف بها العمل منذ عام 2011؛ على خلفية اعتراض أحد المواطنين دون وجه حق.

وكان هذا العائق قد منع الشركة من مواصلة عملها لمدة تجاوزت عشر سنوات.

وأشارت إدارة الجهاز إلى أنه وبعد إخضاع المواطن لسلطة الدولة والقانون، اليوم، أصبح بمقدور المقاول استئناف العمل دون شروط أو ابتزاز من قِبل الخارجين عن القانون.

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