وزارة الداخلية تبحث الاستعدادات لاستئناف الرحلات بمطار الزنتان

بحث مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية العميد ونيس الشكري، مع مدير أمن منفذ مطار الزنتان الدولي، الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمنفذ.

واستمع العميد الشكري خلال الاجتماع إلى آخر الاستعدادات بشأن استئناف الرحلات بالمطار، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك.

يذكر أن مصلحة المطارات أقرت في 2019 خطة عمل للتواصل بين الشركات المنفذة ومكتب المهابط والمنشآت وإدارة المشاريع الهندسية بالمصلحة، وإعداد تقارير المتابعة من المهندسين المشرفين حسب سرعة التنفيذ للمشروع.

وقامت اللجنة المشتركة المكلفة من مصلحتي المطارات والطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد الجوية، في ديسمبر 2020، بزيارة ميدانية إلى مطار الزنتان غرب البلاد.