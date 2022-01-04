الجدال: انقلوا المفوضية لسرت ولن يجرؤ «المشري» على تهديدها

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أن النواب لم يفهموا شيئا، كما أن عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لم يقل شيئا، وذلك في إشارة إلى جلسة الاستماع التي عقدت أمس بالبرلمان للحصول على إفادة السائح بخصوص تأجيل الانتخابات.

وقال الجدال، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على العموم لا النواب فهموا حاجة ولا عماد السائح قال حاجة. عزومة تعارف وروّحنا ولا طرف شخص الحالة الحقيقية”.

وأضاف “يا ناس يا هوه. مشكلة المفوضية في مقرها. أنقلوها بجنب «5+5» وخلي يهددها المشري، المفوضية «طاريلها» مطرى باقي المؤسسات. البنك المركزي ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة وحتى الحكومة. كلها تعمل خائفة ومفزوعة وتشتري الولاءات لتستمر”.

وتابع “مجلس النواب بين نارين؛ يا يعدل القوانين بحيث تنص علنا على استبعاد العسكريين والنظام السابق. يا القاعدة الدستورية غير ملائمة لإجراء انتخابات”.

واستطرد “اقترح عليكم نقل المفوضية إلى مدينة سرت، وإصدار قانون انتخابات جديد ينص على عدم السماح بترشح أي شخص ظهر اسمه على المشهد وعرفه الشعب أو تولى منصب منذ 1951م”.

واستكمل، ساخرا “اقترح استبعاد كل من ينتمي لقبيلة أو لديه عائلة وأولاد أو بنات أو شلة أصدقاء أو ولاد شارع، يعني لازم المترشح يكون مقطوع من شجرة، ونغني مواويلي موال موال على بلادي زينة الرجال. غداً موال جديد”.