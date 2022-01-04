الحر: الرئيس المنتخب لن يفرط في السلطة ولا البلد أياً كانت توجهاته

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

04 January, 2022

أكد أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أن حل الأزمة الليبية يكمن في وجود رئيس شرعي منتخب من الشعب لأنه لن يفرط في السلطة ولا في البلد أيا كانت توجهاته

وقال الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه يرى الحل يكمن في وجود رئيس شرعي منتخب من الشعب قائلا الرئيس المنتخب لن يفرط لا في السلطة ولا في البلد أيا كانت اتجاهاته، والإختلاف معه لن يكون على ثوابت وطنية مهما حصل.

وأضاف أقدر مطالب وتحليلات بعض الزملاء الداعين لإنتخابات برلمانية قبل الرئاسية مضيفا أن الداعين لها يسعون لتكرار أزمة المؤتمر الوطني وأزمة مجلس النواب والتي تتمثل في خلق حالة من التميع في المشهد قابلة للبقاء لبعض الوقت واستغلال الوقت لتطويع البرلمانيين كما حصل سابقا .