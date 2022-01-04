وزارة التعليم تناقش إعداد الخُطة الدراسية في ظل جائحة كورونا وتناقص عدد أيام الدراسة

ليبيا- اجتمع وزير التربية والتعليم المُكلّف بحكومة الوحدة أحمد أبو خزام أمس الإثنين بوكلاء الوزارة و مُديري مركز المناهج التعليمية، ومركز إدارة الامتحانات، وإدارة التعليم الأساسي، وإدارة التعليم الثانوي.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم إعداد الخُطة الدراسية في ظل جائحة كورونا وتناقص عدد أيام الدراسة.

كما تابعت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود الاجتماع التّمهيدي للمشروع الوطني لتحصين المدارس، بحضور مُدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالوزارة فوزية بن غشير، وأسماء التقازي، ومُدير مكتب التوثيق والمعلومات بالمركز الوطني لمُكافحة الأمراض علي بن حسن.

الاجتماع ناقش تضمين برنامج التّطعيمات المدرسية ضد فايروس كورونا ضمن منصة “تحصين” الخاصة بتطعيمات كورونا بالمركز.

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