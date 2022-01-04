حصر 6666 عقارًا تضرر جراء الحرب على الإرهاب في بنغازي

أعلنت لجنة حصر الأضرار التابعة لبلدية بنغازي استيفاء رصد 6666 عقارًا تضرر بشكل كامل وجزئي، جراء الحرب على الإرهاب.

البلدية وفي بيان لها على فيسبوك، أوضحت أن اللجنة قدمت خلال لقائها مع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري، شرحًا عن الإجراءات التي نفذتها في عملية الحصر، والمشكلات والصعوبات التي واجهتها وسبل حلها.

وقال بوجواري إنه من الضروري بدء تحديد قيم التعويضات عن هذه المباني، وإحالتها إلى اللجنة المركزية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير في أسرع وقت، حتى يتسنى تخصيص الأموال اللازمة وصرفها لمستحقيها من قبل الجهة المختصة.

وأكد استمرار أعمال الحصر للمباني، موجهًا بتوفير احتياجات اللجنة من أجهزة ومعدات تفرضها طبيعة العمل، على أن توافي البلدية بتقارير دورية عن نتائج سير عملها.

وتضم اللجنة كلًا من رئيس ديون وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الشرقية أبوبكر البرغثي، ومدير مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية عماد أكويري.