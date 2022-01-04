لجنة متابعة المؤسسات السيادية تبدأ عملها الاسبوع القادم

عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب اجتماعها الأول بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق، حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع وضع آلية عملها.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية وعضو مجلس النواب فرج عبد المالك أكد عقب الاجتماع بأن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع القادم وستعد تقريراً خلال عشرين يوماً من بداية عملها وتقدمه لمجلس النواب.

يشار إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (127) لسنة 2021. م وتتولى متابعة المؤسسات السيادية من مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد وإعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.