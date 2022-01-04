عرض جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي على طاولة لقاء الرئاسي ووليامز

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي أمس الإثنين مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي “ستيفاني ويليامز”، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

اللقاء استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية، وتأكيد أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيدًا لإجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

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