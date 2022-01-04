الكوني يبحث مع السفير الجزائري تطورات الأزمة الليبية ويتلقى رسالة ودية من تبون

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، مع السفير الجزائري في ليبيا سليمان شنين، تطورات الأزمة الليبية.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان الثلاثاء، إن شنين نقل رسالة ودية من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى المجلس الرئاسي والكوني.

وأكد الكوني خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وبدور الجزائر في حل الأزمة الليبية، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية، مشيرًا إلى الاقتداء بالتجربة الجزائرية الملهمة في سياق مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

من جانبه، شدد شنين على أهمية العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وما تربطهما من أواصر الدم والمصير والحدود المشتركة.