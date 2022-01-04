الشحومي: الإنفاق عام 2021 الأضخم في تاريخ ليبيا مقوما بالدينار

أكد مؤسس سوق الأعمال الليبي سليمان الشحومي أن الإنفاق في 2021 كان الاضخم في تاريخ الانفاق العام الليبي مقوما بالدينار.

وقال الشحومي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن الحكومة قدمت اليوم مقارنة الانفاق الحكومي خلال العشر سنوات الماضية ولكنها استخدمت أساس عملة الدولار بشكل غير عادل في المقارنة وكأنها تقول إن العملة الرسمية لليبيا هي الدولار الامريكي وليس الدينار الليبي.

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وأضاف الشحومي “إذا احتسبنا الإنفاق على أساس الدينار الليبي وفقا لسعر الصرف الرسمي الحالي فإن الإنفاق في 2021 كان الأضخم في تاريخ الإنفاق العام الليبي مقوما بالدينار.

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