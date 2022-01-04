الشاطر: زيارة المشري للمغرب تعتبر انفرادًا بالسلطة وهذا التصرف لن يوصلنا إلى نتيجة إيجابية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن هناك عدة مصادر موثوقة أكدت زيارة رئيس مجلس الدولة خالد المشري للمغرب؛ للقاء عقيلة صالح.

الشاطر أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن أعضاء المجلس ليس لديهم علم بهذه الزيارة.

وأشار إلى أن زيارة المشري للمغرب تعتبر انفرادًا بالسلطة، وهذا التصرف لن يوصل البلاد إلى نتيجة إيجابية.

كما كشف أن عددًا من الأعضاء يتجهزون لإصدار بيان حول هذه الزيارة.

يشار إلى أن مصدرًا خاصًا أكد للرائد، الأحد، أن لقاء جرى بالمغرب بين عقيلة صالح وخالد المشري، بحضور بلقاسم حفتر ومصطفى قدور، نُوقشت فيه عدة آراء تتعلق بلجنة الدستور والانتخابات دون الوصول إلى نتيجة محددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية