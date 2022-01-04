“المصالحة الوطنية” تساهم في رجوع رفات “الشوشان” لمقابر العجيلات 

نجحت الوساطات الاجتماعية التي قادها أعيان وشيوخ منطقتي العجيلات والجبل الأخضر، في نقل رفاة الجندي هشام الشوشان، ليتم إعادة دفنه بإحدى مقابر العجيلات بعد مرور أكثر من 10 سنوات على مقتله ضمن أولى ضحايا أحداث فبراير عام 2011.

وكان يوسف مفتاح يونس الكاسح، رئيس نيابة البيضاء الابتدائية، قد أصدر تنويهًا لكافة البوابات والتمركزات الأمنية، أمس الاثنين، بالتصريح لسعد المختار محمد العسكري، بنقل رفات المتوفي، هشام منصور بوعجيلة الشوشان، من مدينة البيضاء لإعادة دفنه بإحدى المقابر بمدينة العجيلات بناء على طلب ذويه، بناء على تعليمات النائب العام.

ووصل صباح اليوم جثمان الشوشان إلى منطقة الجديدة بالعجيلات، حيث سيتم إعادة دفنه بأحد مقابر العجيلات عصر اليوم.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية نقل رفاة “الشوشان”، جاءت كأحد إيجابيات المصالحة الوطنية.