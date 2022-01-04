«الجمهورية» و«معاملات» للخدمات المالية يدشنان خدمة المنصة التجارية

وقع مصرف الجمهورية، وشركة معاملات للخدمات المالية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطلاق خدمة «المنصة التجارية» لزبائن مصرف الجمهورية.
جرى توقيع العقد بمقر الإدارة العامة بمصرف الجمهورية، بحضور نائب المدير العام لمصرف الجمهورية، ومدير شركة معاملات ومجموعة من مديري الإدارات والأقسام بالجهات المذكورة، وفق بيان للمصرف اليوم.
وستتمكن المنصة من تقديم خدمة لزبائن مصرف الجمهورية من الشراء بواسطة البطاقة المحلية، من المواقع التجارية عبر الإنترنت، وتطبيقات الهاتف النقال؛ إذ توفر هذه المنصة الوقت والأمان الجهد للعملاء.
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وقال نائب المدير العام لمصرف الجمهورية، نوري أبو فليجة، إن إطلاق خدمة منصة التجارة الإلكترونية سيساهم بشكل كبير في ترسيخ ثقافة الاقتصاد الرقمي، بدلا من النقدي وتسهيل حياة المواطنين.
وأكد «أبوفليجة»، أن مصرف الجمهورية مهتم بتطوير استراتيجياته للرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية، بهدف مواكبة التطور التقني والسعي الدائم، لإرضاء الزبائن والحصول على حصة سوقية أفضل.
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