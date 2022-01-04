غوقة: شعبنا لازال بخير رغم عجزه عن التغيير

أكد عبد القادر غوقة، الدبلوماسي الليبي السابق، أن شعبنا لا زال بخير؛ رغم عجزه -حتى الآن- عن التغيير والتحرر من المغتصبين للسلطة والخارجين عن القانون.

وقال غوقة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “شعبنا لا زال بخير؛ رغم عجزه -حتى الآن- عن التغيير والتحرر من المغتصبين للسلطة والخارجين عن القانون واستمرار المسار السياسي الذي يعزل الشعب مع استنزاف أمواله وإهدار موارده والعنف والقهر والتعالي على أبنائه”.

وأضاف “الشعب بخير رغم تحويل أمله في انتخابات يعيد بها بناء دولته إلى مسرحية هزلية نعرف الممثلين فيها فقط. وهم مجلس النواب والمجلس الأعلى ولجنة الدستور والمحاكم ومفوضية الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية والمرشحين للرئاسة والنيابة والمزكين والمرافقين لهم وأبواقهم وقنواتهم الفضائية”.

وتابع “نعرف كل هؤلاء الممثلين ولكن لا نعرف يقينا من اختارهم ومن المخرج ومن واضع السيناريو والذي يعني تتابع الأحداث والحوار، ورغم ذلك، شعبنا لا زال بخير”.

واستطرد “لقد أعلن رفضه استمرار هذه المسرحية أو شخوصها المملون وخرج يكرر ما فعله بالمسرحية المملة السابقة (المؤتمر الوطني) إلى أن خرج الشرفاء منهم طوعا وعاد أغلبهم متسللين ليكونوا مسرحية مملة أخرى”.

واستكمل “اليوم يخرج شعبنا بعد أن نفذ صبره من الذين خذلوه وخدعوه يدعوهم للرحيل وتوحد حول مطلب (انتخابات رئاسية ونيابية) تمكنهم من استرداد وطنهم وفي أقرب فرصة ولم يبق إلا سؤال واحد. متى سترحلون؟، لنقول عمار يا ليبيا”.