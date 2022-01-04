القطراني يبحث مع أعيان العواقير تداعيات تأجيل الانتخابات

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني مع وفد من أعيان ومشائخ قبيلة العواقير سير العملية الانتخابية، وتداعيات تأجيلها.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم مناقشة العديد من القضايا التي تركزت حول قرار النائب مباشرة عمله من العاصمة طرابلس، وبحث سير العملية الانتخابية، وتداعيات تأجيلها كما تطرق اللقاء أيضاً لمناقشة بعض القضايا الاجتماعية وسبل حلحلتها بالطرق الصحيحة للمحافظة على النسيج الإجتماعي المتامسك.