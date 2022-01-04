السفارة الليبية بالقاهرة تبحث مشكلات المرضى في مصر

بحث القائم بأعمال السفارة الليبية لدى القاهرة، اليوم الثلاثاء، محمد مصباح، مع عدد من المرضى الليبيين وذويهم؛ الصعوبات التي يعانون منها على الساحة المصرية.

وقال “مصباح”، خلال اللقاء الذي عقد بمقر السفارة، إنه يتفهم ويدرك حجم المعاناة التي يتكبدها المرضى، مشيرًا إلى أن السفارة الليبية بالقاهرة تمر بضائقة مالية تتمثل في عدم إحالة المخصصات المالية الخاصة بملف المرضى حتى الآن.

وأضاف أن هذا التأخر وضع المرضى في مأزق في ظل عدم قدرتهم على السداد وعدم انتظار المصحات والمستشفيات المصرية، فضلاً عن أن السفارة لا تملك أي حلول.

ولفت إلى أن السفارة تبذل جهودا مضنية مع الجهات المختصة في حكومة الوحدة ووزارة الصحة من أجل إيجاد حل لأزمتهم.

من جهتهم،وطالب المرضى بتوفير الأموال الكافية للعلاج، وألا يقتصر ذلك على فئة دون أخرى فهم لن يسمحوا بسداد فواتير العلاج لمواطنين دون غيرهم، مهما كانت المسببات، بحسب وصفهم.

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