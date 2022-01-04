بعيو: كثير ممن يعتبرون أنفسهم «نخب» يعانون من انفصام مرضي

أكد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة، أن كثير ممن يعبرون أنفسهم من النخب، يعانون من انفصام مرضي بين الاستعلاء البغيض والتهافت المريض.

وقال بعيو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كثيرون في بلادنا من الذين يعتبرون أنفسهم نُخب يعانون انفصاماً مرضيّاً بين الاستعلاء البغيض والتهافت المريض”.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة “كلما تواضعت معهم تعالوا عليك، وكلما تعاليت عليهم سعوا إليك. طوبى للبسطاء الصادقين. اللهُمَّ اجعلني مِنهم”.