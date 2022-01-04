ليبيا الان

بعيو: كثير ممن يعتبرون أنفسهم «نخب» يعانون من انفصام مرضي

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة، أن كثير ممن يعبرون أنفسهم من النخب، يعانون من انفصام مرضي بين الاستعلاء البغيض والتهافت المريض.

وقال بعيو، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كثيرون في بلادنا من الذين يعتبرون أنفسهم نُخب يعانون انفصاماً مرضيّاً بين الاستعلاء البغيض والتهافت المريض”.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الملغاة “كلما تواضعت معهم تعالوا عليك، وكلما تعاليت عليهم سعوا إليك. طوبى للبسطاء الصادقين. اللهُمَّ اجعلني مِنهم”.

الوسوم

«بعيو» النخب ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك